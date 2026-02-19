８日、上海市の南外灘軽紡面料市場で、オーダーメイドの服を仕立てる外国人客。（上海＝新華社記者／唐斯蒅）【新華社上海2月19日】中国上海市の南外灘軽紡面料（生地）市場の3階建ての建物の中は、英語やフランス語、スペイン語などさまざまな言語が飛び交い、昔ながらの市場に国際色豊かな雰囲気が漂う。ここ数年、中国が一部の国を対象にビザ免除措置を緩和したことや、海外のソーシャルメディアで情報が広まったことで