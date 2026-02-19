欧州カー・オブ・ザ・イヤーでは最終選考へシトロエンC3のイタリア版兄弟といえる、フィアット・グランデ・パンダ。2026年の欧州カー・オブ・ザ・イヤーでは、最終選考へ勝ち残っていた。優勝は新しいメルセデス・ベンツCLAへ奪われたが、既に市場での人気は高いようだ。【画像】好調へ納得の楽しいイタリアングランデ・パンダ HVサイズの近いモデルはコレ全159枚情報では、左ハンドル車の売れ行きが好調で、右ハンドル車の