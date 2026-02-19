米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還を巡り、玉城デニー知事は19日、米国防総省が代替の「長い滑走路」を日本政府が用意するまで留保する考えを示したことに対し、県議会代表質問で「一日も早い危険性の除去に向かうべきだ」と述べ反発した。普天間飛行場の名護市辺野古への移設を中止するよう重ねて求めた。国防総省の見解は、移設に伴う滑走路の能力低下を指摘した米政府監査院（GAO）への回答で示された。辺野古には