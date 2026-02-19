トリノ五輪女子フィギュアスケート代表の安藤美姫さん（38）が「ABEMAPrime＃アベプラ【公式】に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪でも問題となっている選手への誹謗（ひぼう）中傷について意見した。JOCが今大会中にSNS投稿による中傷を6万件以上確認し、1000件以上を悪質な誹謗中傷として削除申請した。高校生でトリノ五輪に出場し、4回転を期待されながらケガの影響でメダル獲得を逃した安藤さんは「何千通も手紙が来た