衆院の議院運営委員会理事会＝19日午前、国会政府は19日の衆参各院の議院運営委員会理事会で、新規法案61本を今国会に提出する予定だと伝えた。いずれも衆院が解散された通常国会に出す方向だった。高市早苗首相が実現に意欲を示す皇室典範改正案や、旧姓の通称使用に関する法案は含まれていないが、提出するかどうかは「検討中だ」とした。提出予定の法案はインテリジェンス（情報活動）機能強化に向けた「国家情報会議」の創