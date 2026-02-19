フィギュアスケートの国際大会で優勝した坂本花織（右）と2位の三原舞依＝2023年2月、オランダ・ティルブルフ（共同）フィギュアで最後の五輪に臨んだ坂本花織（25）＝シスメックス＝には、いつも「最大のライバル」がそばにいた。小学生時代から同じチームで練習してきた1歳上の三原舞依だ。国際大会でも切磋琢磨してきた2人は、ともに今季限りで引退する。小学2年で地元神戸市のリンクを訪れた三原は、誰よりも速くスピンを