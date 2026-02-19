「兵庫ユースカップ」（１９日、姫路）２番人気で地元のベラジオソニックが直線での一騎打ちを制し、重賞初挑戦初制覇を成し遂げた。２着は１番人気で高知のトサノシュジンコウが４番手から大外を伸びて首差まで迫り、３着には地元で３番人気のミルトイブニングが後方２番手から追い込んで続いた。ホッカイドウから転入４戦目の重賞初挑戦で、ベラジオソニックがきっちりと結果を出した。「勝負根性があるなと思った。４角で