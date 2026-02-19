SNSに表示された広告をきっかけに大館市に住む30代の男性が現金などあわせて127万円余りをだまし取られました。“報酬”として数万円分の電子マネーを受けとったことから男性は相手を信用してしまいました。大館警察署の調べによりますと大館市に住む30代の男性は去年12月、SNSのインスタグラムに表示された内職作業に関する広告にアクセスしたところ、通話アプリのラインに誘導されました。男性はサイトの関係者とみられる