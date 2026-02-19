すべては「空力」と「操縦性能」のためにトヨタGAZOO Racingが2025年12月に発表した次世代スポーツカー「GR GT」は、将来の量産スポーツモデルおよびレース活動を見据え、その思想と技術的方向性を示すために開発した次世代フラッグシップスポーツとして開発中のプロトタイプモデルです。パワートレインや車体構成、空力まで含めて実走行を前提に作り込まれている点が、このモデルの最大の特徴といえます。【画像】超カッコい