急増する特殊詐欺の撲滅に向け、岡山県内の信用金庫と信用組合は、警察と情報の共有などに関する協定を結びました。 岡山県警と協定を結んだのは岡山県内にある7つの信用金庫と、1つの信用組合です。各金融機関が、詐欺被害のおそれが高いと判断した取引について速やかに警察に情報提供を行うというものです。 警察によりますと、特殊詐欺やロマンス詐欺などの認知件数は年々増加していて、去年はあわせて539件で、被害額は、35