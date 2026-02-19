全18アイテムを一挙公開！ 『ブタメン』×『サンリオキャラクターズ』の異色コラボが開催小腹満たしの定番「ブタメン」と、世界中で愛されるサンリオキャラクターズによる奇跡のコラボが実現しました！2026年2月26日より、ハローキティやクロミたちが「ブタメンくん」になりきった限定グッズ全18アイテムが全国のサンリオショップ等に登場します。カバンにつけたい“ブタメン＆マスコットキーホルダー”をはじめ、小物入れ