ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が15日、雑誌『家庭画報』（世界文化社）の公式インスタグラムに登場。着物姿で今回の五輪での目標を絵馬に記す動画が公開された。【動画】「お着物姿も素敵」「美しいですね」京都の神社で絵馬に目標を記す三浦璃来＆木原龍一2人は昨年12月に発売された同誌の2026年1月号に登場。今回の投稿で