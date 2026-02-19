参院の立憲民主党の斉藤嘉隆国対委員長は19日、高市早苗首相が年度内成立に意欲を見せる新年度予算案の国会審議について、「（予算審議の）日程がずれ込んだ要因は、総理が決断した解散総選挙によるものだ」と指摘し、「予算の審議を短縮して、無理筋で押し込んでいくのは乱暴な考え方だ」と批判した。その上で、年度内成立は「現実的に難しい。影響を最小限にとどめるための暫定予算の編成が必要だ」と強調した。一方、18日の首相