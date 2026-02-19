阿蘇市で春の訪れを告げる野焼きを、13日、小学生が体験しました。野焼きの体験会が行われたのは阿蘇市にある町古閑牧野です。阿蘇の風物詩である野焼きを身近に感じてもらおうと体験会には、地元の一の宮小学校の児童およそ70人が参加しました。子どもたちは、まずボランティアから火つけの役割をする松明の作り方を学びその後、広大な牧場に火をつけていきました。子どもたちは勢いよく駆け上がる炎に圧倒されながらも延焼しない