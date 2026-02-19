◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日ノルディック複合団体スプリント前半飛躍ヒルサイズ＝141メートル、後半距離リレー2×7.5キロ（2026年2月19日プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）今季限りでの現役引退を表明している3大会連続メダリスト・渡部暁斗（37＝北野建設）の五輪ラストレースが始まった。1チーム2人で編成する団体スプリントに山本涼太（28＝長野日野自動車）と組んで出場。前半飛躍の1人