陸上自衛隊と米海兵隊が、山口県や九州・沖縄で実施中の共同訓練「アイアン・フィスト」に関し、沖縄県内で陸自の輸送機V22オスプレイによる訓練が取りやめになったことが19日、陸自への取材で分かった。陸自オスプレイとして、初めて沖縄の在日米軍基地を使って訓練する予定だった。陸自は詳しい理由は明らかにしていない。陸自によると、V22は米軍普天間飛行場での機体整備やキャンプ・ハンセンでの飛行訓練を予定していた