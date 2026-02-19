石川県庁＝金沢市任期満了に伴う石川県知事選が19日告示された。いずれも無所属で、元金沢市長の新人山野之義氏（63）、再選を目指す現職馳浩氏（64）＝自民、維新推薦、ボランティア団体元事務局長の新人黒梅明氏（78）＝共産推薦＝が立候補を届け出た。山野、馳両氏は自民党系で、前回選に続き保守分裂の構図となった。投開票は3月8日。2024年元日の能登半島地震後、初の知事選で復旧・復興策が主な争点。国民民主党県連の