2月12日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの滝澤夏央選手にインタビューした模様を放送した。守備位置に関する考え、源田壮亮選手への想いについて訊いた。 ――昨年はビッグプレー連発でした。守備面ではひとつ自信につながりましたか？滝澤「守備の部分では自信になった部分はたくさんあります」 ――先日、テレビでも「プロ野球100人分の1位」に滝澤選手が選ばれていま