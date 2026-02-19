不良グループ・暴走族のメンバー、16～18歳の少年計23人が凶器準備集合の疑いで警視庁に逮捕されたことが2月18日、共同通信などによって報じられた。 報道によると、逮捕された少年らは、八王子市を拠点とする「極我会」と相模原市の「睡蓮」に所属しているとみられ、昨年2月19～20日にかけて東京都福生市の路上などで、凶器を準備して集合したとして逮捕されたという。 凶器準備集合罪は刑法208条の2