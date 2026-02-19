18日行われたスノーボード男子スロープスタイル決勝。愛知県・岩倉市出身の長谷川帝勝選手が銀メダルを獲得し、地元が歓喜に包まれました 木俣椋真、長谷川帝勝両選手が幼いころから練習していた岐阜県郡上市のダイナランドにはおよそ30人が集まりました。 「郡上で練習してきた成果もあると思うので、地域みんなで応援したいです」(木俣選手が通っていたスノーボードスクールの