「佳代さんの手芸への思いはホンモノですね」（佳代さんの知人）“佳代さん”とは、秋篠宮家の長女・眞子さん（34）と結婚した小室圭さん（34）の母・小室佳代さん（69）のこと。19日、本誌が報じた『小室佳代さん波紋呼んだ自伝本だけじゃない…展示会でひっそり発表していた「もう一つの作品」』。昨年2月、佳代さんは自伝エッセイ『ブランニューデイあたらしい日』（内外出版社）を突如出版したことが大きな話題になったが