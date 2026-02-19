Aile The Shotaの2ndアルバム『REAL POP 2』が完成した。昨年は春夏秋冬をテーマにした楽曲を各シーズンごとに発表。それらは彼のルーツにある平成J-POP／アイドルポップスの系譜を継ぐものであったが、Aile The Shotaのアイデンティティとはそれだけではない。アルバムにはAile The Shotaならではの手法でダンスミュージック、R&B、ヒップホップなどを昇華したオルタナティブなJ-POPが、既発曲とともに並んでいる。【写真】Ai