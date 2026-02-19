西大寺鐡道記念館を見学した児童 岡山市の両備グループが19日、明治時代から半世紀以上運行していた「西大寺鐡道」の記念館をオープンしました。 岡山市東区西大寺のバスターミナルで式典が開かれ、地元の小学生や関係者らが出席しました。 西大寺鐡道の旧本社を改装した記念館には、当時の写真や鉄道のジオラマ、切符や時刻表など、約90点を展示しています。 1911年に開業した西大寺鐡道は