高松地方裁判所 高松市に住む仮釈放中の男性が、2025年、選挙人名簿に登録されなかったことをめぐり、選挙権を制限されるのは憲法に違反しているとして高松市選挙管理委員会を相手取り訴えを起こした民事裁判が19日に結審しました。 訴状などによりますと、原告の男性は東京地方裁判所で2019年9月に詐欺の罪で懲役7年の実刑判決を受けましたが、2025年7月に仮釈放され8月に高松市に転入を届け出ました。 転入後3カ月が経