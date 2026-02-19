１９９２年アルベールビル冬季五輪フィギュアスケート女子でトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、銀メダル獲得から銀メダルから３４年。伊藤みどりさんの近影が公開された。伊藤さんは１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「頑張れ日本…応援しています…」とミラノ・コルティナ五輪で奮闘する後輩たちにエール。「伊藤みどりスケートお教室ようこ先生まや先生みどり…」とつづり、仲間との３ショットを