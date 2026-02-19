東京時間17:15現在 香港ハンセン指数 26705.94（休場） 中国上海総合指数 4082.07（休場） 台湾加権指数 33605.71（休場） 韓国総合株価指数 5677.25（+170.24+3.09%） 豪ＡＳＸ２００指数 9086.17（+79.18+0.88%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83033.94（-700.31-0.84%） １９日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株が上昇したことなどを好感して、アジア株は買い優勢で推移した。休場明