ドル円１５４．７５近辺、ユーロドル１．１８０５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売りが優勢。ドル円は154.70台へと反落しており、東京市場での上昇をほぼ解消してきている。ユーロドルは1.1805付近まで買われ、本日の高値を伸ばしてきている。東京早朝の安値1.1783レベルから20ポイント弱の値動き。欧州株は総じて軟調に取引を開始している。一方、米株先物は前日の上昇を維持し、主要３指数がいずれも