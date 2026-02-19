インフルエンザから復帰した中日の松山晋也投手が１９日、上半身のコンディション不良のため、病院に向かった。１６日にインフルエンザと診断されて、ホテルで静養。この日から復帰し、一部別メニューで調整していたが、練習中に違和感を訴えた模様だ。井上監督は「大きい問題ではないけど、大事にしとこうかってことで。（開幕は）大丈夫だと思っています」と説明した。