「Gemini II」に新色Light Pearl、Deep Forest 完実電気は、Devialetの完全ワイヤレスイヤフォン「Gemini II」に、新色Light Pearl、Deep Forestを追加する。2月27日発売で、価格は64,800円。 Light Pearl Deep Forest 2つの新しいカラーは、Devialet製品群全体における調和の取れたデザイン展開の一環として登場。Light Pearlは、「Devialet Phantom Ultimate」の発表とともに初めて登場したフィニッシュで、