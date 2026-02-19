昨年の東京スポーツ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は、皐月賞トライアルの報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル）を選択肢として調整されることが分かった。キャロットクラブが１９日、ホームページで発表した。同馬は未勝利勝ちから２連勝で重賞初制覇を飾った後、休養に入った。現在は美浦トレセンに在厩し、１８日にはＷコース