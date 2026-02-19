静岡県内からただ1人ミラノ･コルティナオリンピックに出場した掛川市出身のスノーボーダー･三木つばき選手が帰国し、オリンピックの裏話を語ってくれました。オリンピックでの闘いを終え帰国した三木つばき選手は、2月15日、「Daiichi-TV」を訪れました。三木選手は、女子パラレル大回転準々決勝、地元イタリアのエリザ・カフォント選手と対戦。わずか0.02秒差で敗れ6位入賞となりました。（ミラノ･コルティナ五