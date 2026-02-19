山形県内の戦争の記憶を次の世代へ伝えていくために資料の収集や展示の方法について意見を交わす検討委員会の第1回の会議が19日、山形市で開かれました。この検討委員会は、戦争にまつわる資料の保存と記憶の継承のあり方を話し合い、具体的な仕組みづくりにつなげる目的で県が設置したものです。県地域福祉推進課・広谷勝子課長「本県の戦傷病者は2024年度に0人となった。家の建て替えや代替わりなどで資料が散逸しているとの指摘