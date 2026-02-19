ソフトバンクはキャンプの調整を一任されているＳ組の柳田悠岐、山川穂高、今宮健太のベテラン３選手が宮崎キャンプの紅白戦にスタメンで今季初出場した。３人ともヒットは出なかったが、スタンドのファンを沸かせた。柳田、山川は試合後も元気いっぱいで、居残り特打を行った。２２、２３日の侍ジャパンとのＷＢＣとの練習試合にも出場する。