耳アカは、日常的にケアしているつもりでも、奥に残っていたり、細かい汚れが取りきれていなかったりすることがある。見えない部分だからこそ、仕上がりは感覚頼みになりがちだ。最近は、耳の中を確認しながら使える小型カメラ付きイヤースコープや、もっちりとした粘着素材で絡め取る綿棒、温水でやさしく洗い流すタイプなど、機能に特化した“進化系イヤークリーナー”が登場している。自宅にいながら、耳の中をより丁寧に整え