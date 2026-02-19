中学受験に向けて、息子の将来を思い家族でサポートを始めました。しかし成績は伸び悩み、義母からのプレッシャーもあって私の心は限界に…。「落ちこぼれてもいいの!?」息子に浴びせたその言葉は、教育などではなく、親の不安と見栄が生み出した、愛する我が子を壊す「呪いの言葉」なのでしょうか…。＞＞ 【まんが】子どもを追い詰める親・由井家の場合(ウーマンエキサイト編集部)