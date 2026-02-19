ボートレース尼崎のルーキーシリーズ第3戦「スカパー！・JLC杯」は19日、3日目が終了した。出ました！！3連単26万8090円。3日目12R、超ビッグ配当を演出したのは谷口丞（22＝滋賀）だ。篠原晟弥のカド5コース捲りに乗って6コースから鮮やかに捲り差し突破を決めた。「26万？エグいですね。今は完璧なターンができました。ギアケースの整備が当たって、全体的に足も良くなっていましたね」得点率も6.20として若林義人、青