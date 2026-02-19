自民党の麻生副総裁が率いる麻生派は１９日、衆院選後初の定例会合を国会近くの事務所で開き、初当選した新人１１人を含む計１８人が加入した。同派は計６０人となり、党や国会の要職を押さえて党内に唯一残る派閥として存在感を増している。麻生氏はあいさつで「職責に真摯（しんし）に向き合いながら、明るさを失うことなく、日々の活動にあたってほしい」と激励した。同派は１月の衆院解散前は計４３人だったが、新たに衆