物価高騰が続く中一人暮らしの高齢者や子どもたちを支えるため地域のコミュニティ食堂を運営している団体に、秋田市に本部を置く協同組合がコメを贈りました。コメの支援を行ったのは、こくみん共済コープ秋田推進本部です。公式アプリの新規登録者1人につき、約100グラムのコメを社会福祉団体などに寄贈することにしていて、去年6月からの半年間に県内で登録があった数に応じた75キロのコメを、地域のコミュニティ食堂を運