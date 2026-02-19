湯沢市に本店を置くJAこまちと今年4月に合併することが決まっているJAうごが感謝祭を開きました。地元の子どもたちの歌や踊りなどを楽しみながら生産者がこれまでの歩みに思いを巡らせました。新年度からの合併で、28年の歴史に幕を閉じるJAうごが開いた感謝祭。地元の羽後明成小学校の児童たちが歌と踊りを披露したほか、総合学習の時間で学んだ米づくりを劇にして発表しました。子どもたちの劇「こんなに少なくて大丈夫？一株で