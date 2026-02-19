新たなスタジアム整備をめぐり鈴木知事は、ブラウブリッツ秋田が中心となって集める民間資金が、目標金額に達することが事業を進める前提条件となるという考えを示しました。県はこれまでに事業費の半分以上を民間で負担するべきとの考えを示しています。県議会の代表質問で新たなスタジアムの整備方針について質された鈴木知事は、県民からの理解を得るため事業費についてはブラウブリッツを中心とした民間に、県と秋田市の両者の