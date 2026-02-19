カーネーションが、アルバム『WILD FANTASY』20周年ライブを6月13日にビルボードライブ東京にて開催する。 （関連：カーネーション、結成35年の歳月で培われた豊潤な音楽と歴史ベスト盤リリースを機に振り返る） 本公演は、2006年リリースの同アルバムから20周年を記念したアニバーサリー公演に。自身のレーベル ハリケーン・レコーズ設立第1弾