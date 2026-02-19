日銀が１９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円９６～９８銭と前営業日比１円３０銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円８６～９０銭と同１円のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１８００～０１ドルと同０．００３４ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS