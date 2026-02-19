株式会社タムロンは、「CP+2026」への出展と、フルサイズミラーレスカメラ対応の交換レンズ「35-100mm F/2.8 Di III VXD（Model A078）」の発表を記念し、2つのキャンペーンを実施する。 1つ目は、TAMRON ID会員を対象とした「体験モニター＆プレゼントキャンペーン」。発売日に新製品を届けるモニター企画で、当選者10名のうち事前抽選で選ばれた2名には、試用したレンズをそのまま進呈する。