「休職したら、もう元のポストには戻れないのではないか」 「メンタルは強いと思っていたのに、追い詰められている自分が情けない」広告代理店特有のプレッシャーにさらされ、心身ともに限界を感じながらも、キャリアへの不安から立ち止まれない。そんな苦境に立たされた31歳男性からの痛切な相談です。※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部を抜粋・編集したものです。 📻Podcast本編はこちら