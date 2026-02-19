NASEF JAPAN（国際教育eスポーツ連盟ネットワーク 日本本部）は2月25〜27日、企業・団体を対象にした「会員制度説明会」をオンラインで開催する。参加費は無料で、事前申し込みが必要。若者に人気のeスポーツには興味はあるが、自社ビジネスとeスポーツをどのように結び付けたらいいのかがわからない、「eスポーツ×教育」には関心はあるが教材やノウハウがない――。そんな悩みを持つ企業・団体が対象だ。この記事では、NASEF J