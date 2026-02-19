FC東京は２月19日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第５節の横浜F・マリノス戦におけるイベントを発表した。試合は国立競技場で３月７日に開催。同日には、『国立MAX熱戦』のスペシャルゲストとして、国民的ビジュアルバンド『ゴールデンボンバー』が来場し、スペシャルライブを実施。老若男女に愛される代表曲『女々しくて』を披露する予定だ。 クラブの公式Xでは、メンバーからのメッセージをアップロー