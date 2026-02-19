19日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝154円81銭前後と、午後5時時点に比べ16銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円70銭前後と19銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース