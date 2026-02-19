中国メディアの百姓関注によると、河南省南陽市社旗県で17日、サーカス団の女性団員が天井からつるされた布を使っての空中演技中にステージに落下するということがあった。目撃者によると、女性団員は6メートルほどの高さから落下し、救急車で病院に搬送された。県の文化観光当局によると、女性団員は足に軽いけがを負った。公演はそのまま行われたという。（翻訳・編集/柳川）