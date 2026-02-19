この記事をまとめると ■昭和期の家電やクルマは荘厳さを感じさせる名称が主流だった ■かつて車名にはギリシア神話の神や英雄の名が多く使われていた ■近年は親しみ重視の名称が主流となり価値観が変化しているといえる ギリシア神話に彩られた往年の車名文化 昭和の時代は、なにかにつけ「荘厳さや壮大さを感じさせる商品名」が流行っていたように思う。 その昔は、たとえば家庭用エアコンにも「霧ヶ峰」という、壮大で雄大