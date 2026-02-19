バンダイナムコグループでゲームおよび玩具などを手がけるメガハウス（東京都千代田区）は、カルビーとコラボレーションしたミニチュア玩具「Calbeeルービックキューブ〜カルビーお菓子ミニキューブコレクション〜」など2商品を2026年2月下旬に発売する。じゃがりこが飛び出すゲーム「じゃがりこショック！！ミニ」も同時発売いずれもキーチェーンを備え、リュックやバッグなどに付けて楽しめる。「Calbeeルービックキューブ〜カル